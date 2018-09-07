Выпуск новостей за 10:00: Новые подробности в деле Скрипалей. Вечеринка БПП

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 10:00 – Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании. И именно за это его и пыталась убить РФ. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ. Также он помогал разведчикам в Чехии и Эстонии, предоставляя информацию о российских преступных группах и шпионах. Фракция БПП во главе с президентом на старте политического сезона устроила корпоратив в "Залесье".

Также в выпуске: Сутки на фронте: российские оккупанты стреляли 28 раз. Возле берегов Аляски заметили два российских истребителя. СНБО: на оборонный бюджет Украины уйдет более 5% ВВП.