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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Выпуск новостей за 10:00: Новые подробности в деле Скрипалей. Вечеринка БПП

Выпуск новостей 33 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 10:00 – Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании. И именно за это его и пыталась убить РФ. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ. Также он помогал разведчикам в Чехии и Эстонии, предоставляя информацию о российских преступных группах и шпионах. Фракция БПП во главе с президентом на старте политического сезона устроила корпоратив в "Залесье".

Также в выпуске:

Сутки на фронте: российские оккупанты стреляли 28 раз.

Возле берегов Аляски заметили два российских истребителя.

СНБО: на оборонный бюджет Украины уйдет более 5% ВВП.

Теги: Новости политики Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Выпуск новостей Новости России Блок Петра Порошенко Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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