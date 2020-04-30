Выпуск новостей за 10:00: Новые пожары на Житомирщине. Венгерская автономия в Румынии

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 10:00 – на Житомирщине в лесах вспыхнули три новых пожара. Горит сухая трава и древесина вблизи сел Повча, Лучанки и Дубовый Гай. Румынский сенат не поддержал создание венгерской автономии в государстве. Абсолютное большинство проголосовало против соответствующего законопроекта.

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У Запорізькій області на травневі свята посилюють карантин. В курортних районах облаштують додаткові КПП, а також повністю заблокують проїзд до прибережної зони Азовського моря.

Сьогодні у відеорежимі зустрінуться міністри закордонних справ держав "нормандської четвірки". Саміт буде присвячений обговоренню того, що вдалося виконати з моменту зустрічі 9 грудня.

Рада збереться на позачергове пленарне засідання. Депутати мають затвердити пришвидшену процедуру розгляду законопроєкту про банки. Загалом на порядку денному – 16 питань.

Заблокований літак із українськими заробітчанами таки вилетів до Лондона. МАУ отримала дозвіл на здійснення чартеру, який напередодні не випустили з країни через вимоги уряду.