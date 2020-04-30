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      Выпуск новостей за 10:00: Новые пожары на Житомирщине. Венгерская автономия в Румынии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 10:00 – на Житомирщине в лесах вспыхнули три новых пожара. Горит сухая трава и древесина вблизи сел Повча, Лучанки и Дубовый Гай. Румынский сенат не поддержал создание венгерской автономии в государстве. Абсолютное большинство проголосовало против соответствующего законопроекта.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      У Запорізькій області на травневі свята посилюють карантин. В курортних районах облаштують додаткові КПП, а також повністю заблокують проїзд до прибережної зони Азовського моря. 

      Сьогодні у відеорежимі зустрінуться міністри закордонних справ держав "нормандської четвірки". Саміт буде присвячений обговоренню того, що вдалося виконати з моменту зустрічі 9 грудня. 

      Рада збереться на позачергове пленарне засідання. Депутати мають затвердити пришвидшену процедуру розгляду законопроєкту про банки. Загалом на порядку денному – 16 питань.

      Заблокований літак із українськими заробітчанами таки вилетів до Лондона. МАУ отримала дозвіл на здійснення чартеру, який напередодні не випустили з країни через вимоги уряду. 

      Теги: Пожар Венгрия Румыния Новости Житомира Выпуск новостей
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