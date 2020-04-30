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      Випуск новин за 10:00: Нові пожежі на Житомирщині. Угорська автономія в Румунії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 30 квітня станом на 10:00 – на Житомирщині у лісах спалахнули три нові пожежі. Горить суха трава та деревина поблизу сіл Повча, Лучанки та Дубовий Гай. Румунський сенат не підтримав створення угорської автономії в державі. Абсолютна більшість проголосувала проти відповідного законопроєкту.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      У Запорізькій області на травневі свята посилюють карантин. В курортних районах облаштують додаткові КПП, а також повністю заблокують проїзд до прибережної зони Азовського моря. 

      Сьогодні у відеорежимі зустрінуться міністри закордонних справ держав "нормандської четвірки". Саміт буде присвячений обговоренню того, що вдалося виконати з моменту зустрічі 9 грудня. 

      Рада збереться на позачергове пленарне засідання. Депутати мають затвердити пришвидшену процедуру розгляду законопроєкту про банки. Загалом на порядку денному – 16 питань.

      Заблокований літак із українськими заробітчанами таки вилетів до Лондона. МАУ отримала дозвіл на здійснення чартеру, який напередодні не випустили з країни через вимоги уряду. 

      Теги: Пожежа Угорщина Румунія Новини Житомира Випуск новин
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