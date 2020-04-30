Випуск новин за 10:00: Нові пожежі на Житомирщині. Угорська автономія в Румунії

У випуску новин за 30 квітня станом на 10:00 – на Житомирщині у лісах спалахнули три нові пожежі. Горить суха трава та деревина поблизу сіл Повча, Лучанки та Дубовий Гай. Румунський сенат не підтримав створення угорської автономії в державі. Абсолютна більшість проголосувала проти відповідного законопроєкту.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Запорізькій області на травневі свята посилюють карантин. В курортних районах облаштують додаткові КПП, а також повністю заблокують проїзд до прибережної зони Азовського моря.

Сьогодні у відеорежимі зустрінуться міністри закордонних справ держав "нормандської четвірки". Саміт буде присвячений обговоренню того, що вдалося виконати з моменту зустрічі 9 грудня.

Рада збереться на позачергове пленарне засідання. Депутати мають затвердити пришвидшену процедуру розгляду законопроєкту про банки. Загалом на порядку денному – 16 питань.

Заблокований літак із українськими заробітчанами таки вилетів до Лондона. МАУ отримала дозвіл на здійснення чартеру, який напередодні не випустили з країни через вимоги уряду.