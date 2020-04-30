Випуск новин за 10:00: Нові пожежі на Житомирщині. Угорська автономія в Румунії
У випуску новин за 30 квітня станом на 10:00 – на Житомирщині у лісах спалахнули три нові пожежі. Горить суха трава та деревина поблизу сіл Повча, Лучанки та Дубовий Гай. Румунський сенат не підтримав створення угорської автономії в державі. Абсолютна більшість проголосувала проти відповідного законопроєкту.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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