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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Выпуск новостей за 10:00: Новый глава Интерпола. Водяной смерч в Италии

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 10:00 – руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг, до этого он временно исполнял обязанности главы организации после отставки экс-президента. У южных берегов Италии зафиксировали гигантский водяной смерч. Один из региональных поездов страны попал в водоворот, в вагонах разбились окна. Два человека попали в больницу.

      Также в выпуске:

      21 ноября отмечают пятую годовщину Революции достоинства.

      В Украине распространяется корь: к медикам обратились около двух тысяч пациентов.

      Боевики шесть раз атаковали ВСУ.

      Теги: Интерпол Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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