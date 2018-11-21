Выпуск новостей за 10:00: Новый глава Интерпола. Водяной смерч в Италии
В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 10:00 – руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг, до этого он временно исполнял обязанности главы организации после отставки экс-президента. У южных берегов Италии зафиксировали гигантский водяной смерч. Один из региональных поездов страны попал в водоворот, в вагонах разбились окна. Два человека попали в больницу.
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Источник: 24 канал
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