Выпуск новостей за 10:00: Новый глава Интерпола. Водяной смерч в Италии

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 10:00 – руководителем Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг, до этого он временно исполнял обязанности главы организации после отставки экс-президента. У южных берегов Италии зафиксировали гигантский водяной смерч. Один из региональных поездов страны попал в водоворот, в вагонах разбились окна. Два человека попали в больницу.

Также в выпуске: 21 ноября отмечают пятую годовщину Революции достоинства. В Украине распространяется корь: к медикам обратились около двух тысяч пациентов. Боевики шесть раз атаковали ВСУ.