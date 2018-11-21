Випуск новин за 10:00: Новий очільник Інтерполу. Водяний смерч в Італії
У випуску новин за 21 листопада станом на 10:00 – керівником Інтерполу став представник Південної Кореї Кім Чен Янг, до цього він тимчасово виконував обов'язки голови організації після відставки екс-президента. Біля південних берегів Італії зафіксували гігантський водяний смерч. Один з регіональних потягів країни потрапив у вир, у вагонах розбились вікна. Двоє людей потрапили до лікарні.
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Джерело: 24 канал
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