Выпуск новостей за 10:00: Новый президент Кубы. Молодежь без налогов

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 10:00 – на Кубе впервые за 40 лет вновь появился президент. Им стал глава Государственного совета Мигель Диас-Канель. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может освободить от налогов граждан в возрасте до 27 лет.

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