Випуск новин за 10:00: Новий президент Куби. Молодь без податків

У випуску новин за 11 жовтня станом на 10:00 – на Кубі вперше за понад 40 років знову з'явився президент. Ним став голова Державної ради Мігель Діас-Канель. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який може звільнити від податків громадян віком до 27 років.

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