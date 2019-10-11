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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 10:00: Новий президент Куби. Молодь без податків

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 жовтня станом на 10:00 – на Кубі вперше за понад 40 років знову з'явився президент. Ним став голова Державної ради Мігель Діас-Канель. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який може звільнити від податків громадян віком до 27 років.

      Також у випуску:

      Напередодні у австрійському місті Хершинг здійнялась у повітря фабрика з переробки відходів.

      Обстріли на фронті не стихають. Міни сиплять на позиції наших армійців на околицях Водяного, Авдіївки та Шумів. В результаті один український захисник загинув.

      На Київщині дев'ятирічна дівчинка опинилась під колесами машини прямісінько на пішохідному переході.

      Володимир Зеленський 14 годин спілкувався з журналістами під час пресмарафону.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Куба Податки
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