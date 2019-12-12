Выпуск новостей за 10:00: Обстрелы на фронте. Антиколомойский законопроект
В выпуске новости за 12 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки российские боевики десять раз обстреляли украинские позиции. Двое бойцов получили ранения. В Верховной Раде зарегистрировали документ, который запретит возвращать владельцам национализированные банки.
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