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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      Выпуск новостей за 10:00: Обстрелы на фронте. Антиколомойский законопроект

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новости за 12 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки российские боевики десять раз обстреляли украинские позиции. Двое бойцов получили ранения. В Верховной Раде зарегистрировали документ, который запретит возвращать владельцам национализированные банки.

      Также в выпуске:

      Спасатели нашли тела всех жертв пожара в одесском колледже. В трагедии всего погибло 16 человек.

      СБУ разоблачила полицейских, которые крышевали бордели.

      Сериал "Слугу народа" сняли с российского эфира.

      В конгрессе США утвердили санкции против "Северного потока-2".

      Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака
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      Теги: Война на Донбассе Законодательство Верховная Рада Украина – Россия Выпуск новостей
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