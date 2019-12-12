Випуск новин за 10:00: Обстріли на фронті. Антиколомойський законопроєкт
У випуску новин 12 грудня станом на 10:00 – за минулу добу російські бойовики десять разів обстріляли українські позиції. Двоє бійців отримали поранення. У Верховній Раді зареєстрували документ, який заборонить повертати власникам націоналізовані банки.
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