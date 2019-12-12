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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 10:00: Обстріли на фронті. Антиколомойський законопроєкт

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин 12 грудня станом на 10:00 – за минулу добу російські бойовики десять разів обстріляли українські позиції. Двоє бійців отримали поранення. У Верховній Раді зареєстрували документ, який заборонить повертати власникам націоналізовані банки.

      Також у випуску:

      Рятувальники знайшли тіла всіх жертв пожежі в одеському коледжі. У трагедії загалом загинуло 16 людей.

      СБУ викрила поліцейських, які кришували борделі. 

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      Теги: Війна на Донбасі Законодавство Випуск новин Україна – Росія Верховна Рада
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