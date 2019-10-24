Выпуск новостей за 10:00: Очереди на границе со Словакией. Brexit откладывается

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 10:00 – на кольцевой Ужгорода образовались 10-километровые цепи с грузовиков. Водители жалуются, что через Польшу их в ЕС не пускают, поэтому вынуждены были изменить в маршрут. И попали в ловушку бешеного затора. Дата выхода Великобритании из ЕС таки могут перенести еще на три месяца. Об этом накануне говорили страны-члены Евросоюза.

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