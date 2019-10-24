11:44
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Випуск новин за 10:00: Черги на кордоні з Словаччиною. Brexit відкладається

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 жовтня станом на 10:00 – на кільцевій Ужгорода утворилися 10-кілометрові ланцюги з вантажівок. Водії скаржаться, що через Польщу їх у ЄС не пускають, тож вимушені були змінити в маршрут. І потрапили в пастку шаленого затору. Дату виходу Великої Британії з ЄС таки можуть перенести ще на три місяці. Про це напередодні говорили країни-члени Євросоюзу.

      Також у випуску: 

      У Львові студентка розпилила газовий балончик, бо подумала, що це парфуми: вісьмох підлітків госпіталізували. 

      Протягом 23 жовтня проросійські бойовики 22 рази обстрілювали позиції український військових.

      Народні обранці проходять перевірку на поліграфі: сьогодні тестуватимуть главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

      На Закарпатті собака Капітошка врятувала господаря, який втратив свідомість у лісі.

       

      blog_ava
      Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
      сьогодні
      61940
      Теги: Випуск новин Словаччина Транспорт Держприкордонслужба Велика Британія Brexit
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      сьогодні , 10:01 Сдача курдов: кто следующий может пострадать от дружбы с Трампом?
      Блог Медіа 756
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 09:54 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1570
      Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      сьогодні , 08:40 Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції
      Володимир Фесенко 920
      Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      сьогодні , 06:40 Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився
      Вероніка Климська 3680
      Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      сьогодні , 01:00 Про що свідчить історія з детектором брехні у "Слузі народу" і до чого тут Коломойський
      Антон Голобородько 1885
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук