Випуск новин за 10:00: Черги на кордоні з Словаччиною. Brexit відкладається

У випуску новин за 24 жовтня станом на 10:00 – на кільцевій Ужгорода утворилися 10-кілометрові ланцюги з вантажівок. Водії скаржаться, що через Польщу їх у ЄС не пускають, тож вимушені були змінити в маршрут. І потрапили в пастку шаленого затору. Дату виходу Великої Британії з ЄС таки можуть перенести ще на три місяці. Про це напередодні говорили країни-члени Євросоюзу.

Також у випуску: У Львові студентка розпилила газовий балончик, бо подумала, що це парфуми: вісьмох підлітків госпіталізували. Протягом 23 жовтня проросійські бойовики 22 рази обстрілювали позиції український військових. Народні обранці проходять перевірку на поліграфі: сьогодні тестуватимуть главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. На Закарпатті собака Капітошка врятувала господаря, який втратив свідомість у лісі.