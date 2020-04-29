Выпуск новостей за 10:00: Ослабление карантина в Кропивницком. Возвращение украинцев из Турции

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 10:00 – в Кропивницком смягчают карантинные меры. В частности, с 28 апреля КПП на въездах в город работают в ослабленном режиме. Паром, на борту которого были 90 украинцев, прибыл в порт Одессы из Турции 28 апреля. Впрочем, еще перед посадкой все пассажиры отказались от обязательной 14-дневной обсервации.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Город Каховку c 29 апреля закрыли карантин. В Днепре отмечают дома с больными коронавирусом жителями. В Мариуполе предприниматели собрались на протестный автопробег. Украинец пытался продать тысячи масок за границу.