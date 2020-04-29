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      Выпуск новостей за 10:00: Ослабление карантина в Кропивницком. Возвращение украинцев из Турции

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 10:00 – в Кропивницком смягчают карантинные меры. В частности, с 28 апреля КПП на въездах в город работают в ослабленном режиме. Паром, на борту которого были 90 украинцев, прибыл в порт Одессы из Турции 28 апреля. Впрочем, еще перед посадкой все пассажиры отказались от обязательной 14-дневной обсервации.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Город Каховку c 29 апреля закрыли карантин.

      В Днепре отмечают дома с больными коронавирусом жителями.

      В Мариуполе предприниматели собрались на протестный автопробег.

      Украинец пытался продать тысячи масок за границу.

      Теги: Новости Украины Новости Кропивницкого Выпуск новостей
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