Випуск новин за 10:00: Послаблення карантину в Кропивницькому. Повернення українців з Туреччини

У випуску новин за 29 квітня станом на 10:00 – у Кропивницькому пом'якшують карантинні заходи. Зокрема, з 28 квітня КПП на в'їздах у місто працюють у послабленому режимі. Паром, на борту якого були 90 українців прибув до порту Одеси з Туреччини 28 квітня. Втім, ще перед посадкою усі пасажири відмовилися від обов'язкової 14-денної обсервації.

Також у випуску новин на 24 каналі: Місто Каховку від 29 квітня закрили карантин. У Дніпрі позначають будинки з хворими на коронавірус мешканцями. У Маріуполі підприємці зібралися на протестний автопробіг. Українець намагався продати тисячі масок закордон.