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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Випуск новин за 10:00: Послаблення карантину в Кропивницькому. Повернення українців з Туреччини

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 квітня станом на 10:00 – у Кропивницькому пом'якшують карантинні заходи. Зокрема, з 28 квітня КПП на в'їздах у місто працюють у послабленому режимі. Паром, на борту якого були 90 українців прибув до порту Одеси з Туреччини 28 квітня. Втім, ще перед посадкою усі пасажири відмовилися від обов'язкової 14-денної обсервації.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Місто Каховку від 29 квітня закрили карантин.

      У Дніпрі позначають будинки з хворими на коронавірус мешканцями.

      У Маріуполі підприємці зібралися на протестний автопробіг.

      Українець намагався продати тисячі масок закордон.

       

       

      Теги: Новини України Новини Кропивницького Випуск новин
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