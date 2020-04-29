Випуск новин за 10:00: Послаблення карантину в Кропивницькому. Повернення українців з Туреччини
У випуску новин за 29 квітня станом на 10:00 – у Кропивницькому пом'якшують карантинні заходи. Зокрема, з 28 квітня КПП на в'їздах у місто працюють у послабленому режимі. Паром, на борту якого були 90 українців прибув до порту Одеси з Туреччини 28 квітня. Втім, ще перед посадкою усі пасажири відмовилися від обов'язкової 14-денної обсервації.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Місто Каховку від 29 квітня закрили карантин.
У Дніпрі позначають будинки з хворими на коронавірус мешканцями.
У Маріуполі підприємці зібралися на протестний автопробіг.
Українець намагався продати тисячі масок закордон.
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