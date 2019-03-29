Выпуск новостей за 10:00: Отчет ГБР. Заболевание корью в Сумах
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 10:00 – после запуска Государственного бюро расследований Генеральная прокуратура отдала им значительную часть полномочий. ГБР впервые публично отчитывается о своей деятельности. В Сумах госпитализировали шестерых медработников роддома, где от кори умерла роженица. Всех доставили в инфекционное отделение Сумской городской больницы.
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