Выпуск новостей за 10:00: Отчет ГБР. Заболевание корью в Сумах

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 10:00 – после запуска Государственного бюро расследований Генеральная прокуратура отдала им значительную часть полномочий. ГБР впервые публично отчитывается о своей деятельности. В Сумах госпитализировали шестерых медработников роддома, где от кори умерла роженица. Всех доставили в инфекционное отделение Сумской городской больницы.

Также в выпуске: В оккупированном Крыму за решеткой оказался Таир Ибрагимов, который принимал участие в флешмобе у здания суда. Журналисты выяснили, что первый заместитель председателя БПП Кононенко причастен к аферам в энергетике. В день выборов на 24 канале будет проходить большой марафон: выпуски новостей каждый час с последними деталями голосования, а в 18:00 и до самого утра первые его результаты будут обсуждать гости в студиях.

Источник: 24 канал