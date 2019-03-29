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      Выпуск новостей за 10:00: Отчет ГБР. Заболевание корью в Сумах

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 10:00 – после запуска Государственного бюро расследований Генеральная прокуратура отдала им значительную часть полномочий. ГБР впервые публично отчитывается о своей деятельности. В Сумах госпитализировали шестерых медработников роддома, где от кори умерла роженица. Всех доставили в инфекционное отделение Сумской городской больницы.

      Также в выпуске:

      В оккупированном Крыму за решеткой оказался Таир Ибрагимов, который принимал участие в флешмобе у здания суда.

      Журналисты выяснили, что первый заместитель председателя БПП Кононенко причастен к аферам в энергетике.

      В день выборов на 24 канале будет проходить большой марафон: выпуски новостей каждый час с последними деталями голосования, а в 18:00 и до самого утра первые его результаты будут обсуждать гости в студиях.

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      Теги: Государственное бюро расследований Сумы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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