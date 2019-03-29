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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 10:00: Звіт ДБР. Захворювання на кір у Сумах

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 березня станом на 10:00 – після запуску Державного бюро розслідувань Генеральна прокуратура віддала їм значну частину повноважень. ДБР вперше публічно звітує про свою діяльність. У Сумах госпіталізували шістьох медпрацівників пологового будинку, де від кору померла породілля. Усіх доставили в інфекційне відділення Сумської міської лікарні.

      Також у випуску:

      В окупованому Криму за ґратами опинився Таір Ібрагімов, який брав участь у флешмобі біля приміщення суду.

      Журналісти з'ясували, що перший заступник голови БПП Кононенко причетний до афер в енергетиці.

      У день виборів на 24 каналі буде проходити великий марафон: випуски новин щогодини із останніми деталями голосування, а о 18:00 і до самого ранку перші його результати обговорюватимуть гості у студіях.

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      Теги: Державне бюро розслідувань Випуск новин Суми
      Джерело: 24 канал
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