Выпуск новостей за 10:00: Отставка Алексея Гончарука. Возвращение тел погибших в авиакатастрофе

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 10:00 – премьер-министр Украины написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на странице в фейсбук. Также эту информацию подтвердили в Офисе Президента. Тела погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране вернут до 19 января. Завершена ДНК-экспертиза и процедура опознания, над которыми работали 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта.

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