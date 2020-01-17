11:41
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Выпуск новостей за 10:00: Отставка Алексея Гончарука. Возвращение тел погибших в авиакатастрофе

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 10:00 – премьер-министр Украины написал заявление об отставке. Об этом он сообщил на странице в фейсбук. Также эту информацию подтвердили в Офисе Президента. Тела погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране вернут до 19 января. Завершена ДНК-экспертиза и процедура опознания, над которыми работали 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта.

      Также в выпуске:

      В столичной поликлинике на четырехлетнего мальчика упали металлические двери. Сейчас он уже несколько дней в больнице.

      В Китае зафиксировали новый неизвестный вирус. От болезни, похожей на пневмонию, уже умерли два человека, инфицировались более 40.

      После пожаров Австралию залило дождем, некоторые участки до сих пор горят: фото, видео
      сегодня
      3267
      Теги: Алексей Гончарук Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:43 Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
      Ірина Кошанська 37785
      сегодня , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 659
      16 января , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      253
      16 января , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      560
      сегодня , 07:33 Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      Інна Жолобович 786
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук