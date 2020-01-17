Випуск новин за 10:00: Відставка Олексія Гончарука. Повернення тіл загиблих в авіакатасторофі
У випуску новин за 17 січня станом на 10:00 – прем'єр-міністр України написав заяву про відставку. Про це він повідомив на сторінці у фейсбук. Також цю інформацію підтвердили у Офісі Президента. Тіла загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані повернуть до 19 січня. Вже завершилась ДНК-експертиза та процедура впізнання, над якими працювали 15 рятувальників, чотири слідчих та три експерти.
Також у випуску:
У столичній поліклініці на чотирирічного хлопчика впали металеві двері. Зараз він вже декілька днів у лікарні.
У Китаї зафіксували новий невідомий вірус. Від хвороби, схожої на пневмонію, вже померло двоє людей, інфікувалися понад 40.
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