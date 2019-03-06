Выпуск новостей за 10:00: Отстранение Мангера. Письма пленным морякам
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 10:00 – суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и на месяц запретил Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, исполнять обязанности главы Херсонского облсовета. Братья Кличко написали письмо моряку Андрею Оприску, также к военным обратились капитан ФК "Динамо" Сергей Сидорчук и вратарь "Шахтера" Андрей Пятов.
Также в выпуске:
Россия хочет провести захваченным ею же украинским морякам психиатрическую экспертизу.
Во Львове можно оплатить за проезд в трамваях и троллейбусах с помощью обычной СМСки.
Еще 10 стран могут пополнить черный список офшоров.
Источник: 24 канал
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