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      Выпуск новостей за 10:00: Отстранение Мангера. Письма пленным морякам

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 10:00 – суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и на месяц запретил Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Гандзюк, исполнять обязанности главы Херсонского облсовета. Братья Кличко написали письмо моряку Андрею Оприску, также к военным обратились капитан ФК "Динамо" Сергей Сидорчук и вратарь "Шахтера" Андрей Пятов.

      Также в выпуске:

      Россия хочет провести захваченным ею же украинским морякам психиатрическую экспертизу.

      Во Львове можно оплатить за проезд в трамваях и троллейбусах с помощью обычной СМСки.

      Еще 10 стран могут пополнить черный список офшоров.

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      Теги: Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Судьи Владислав Мангер Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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