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      Випуск новин за 10:00: Відсторонення Мангера. Листи полоненим морякам

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 березня станом на 10:00 – суд частково задовольнив клопотання прокурорів та на місяць заборонив Владиславу Мангеру, якого підозрюють у організації вбивстві Гандзюк, виконувати обов'язки голови Херсонської облради. Брати Клички написали листа моряку Андрієві Оприску, також до військових звернулися капітан ФК "Динамо" Сергій Сидорчук та воротар "Шахтаря" Андрій Пятов.

      Також у випуску:

      Росія хоче провести захопленим нею ж українським морякам психіатричну експертизу.

      У Львові можна оплатити за проїзд у трамваях і тролейбусах за допомогою звичайної СМСки.

      Ще 10 країн можуть поповнити чорний список офшорів.

      blog_ava
      Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"
      сьогодні
      5420
      Теги: Випуск новин Владислав Мангер Судді Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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