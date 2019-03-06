Випуск новин за 10:00: Відсторонення Мангера. Листи полоненим морякам

У випуску новин за 6 березня станом на 10:00 – суд частково задовольнив клопотання прокурорів та на місяць заборонив Владиславу Мангеру, якого підозрюють у організації вбивстві Гандзюк, виконувати обов'язки голови Херсонської облради. Брати Клички написали листа моряку Андрієві Оприску, також до військових звернулися капітан ФК "Динамо" Сергій Сидорчук та воротар "Шахтаря" Андрій Пятов.

Також у випуску: Росія хоче провести захопленим нею ж українським морякам психіатричну експертизу. У Львові можна оплатити за проїзд у трамваях і тролейбусах за допомогою звичайної СМСки. Ще 10 країн можуть поповнити чорний список офшорів.