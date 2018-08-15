Выпуск новостей за 10:00: Ответ Кремля в отношении Сенцова. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 10:00 – Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам: такого содержания ответ от Кремля получила мать политзаключенного. Пророссийские боевики 46 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К сожалению, один украинский военный погиб, и еще трое получили ранения.

Также в выпуске: Пол Манафорт отказался давать показания в суде. 14 августа умер российский детский писатель Эдуард Успенский в своем доме в поселке Пучково близ Москвы. В Госдепе США заявили, что российские действия в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину.