Выпуск новостей за 10:00: Ответ Кремля в отношении Сенцова. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 10:00 – Олега Сенцова могут помиловать, если он попросит об этом сам: такого содержания ответ от Кремля получила мать политзаключенного. Пророссийские боевики 46 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К сожалению, один украинский военный погиб, и еще трое получили ранения.
Также в выпуске:
Пол Манафорт отказался давать показания в суде.
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Источник: 24 канал
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