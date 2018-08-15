Випуск новин за 10:00: Відповідь Кремля щодо Сенцова. Ситуація на фронті

У випуску новин за 15 серпня станом на 10:00 – Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримали мати політв'язня.. Проросійські бойовики 46 разів обстріляли українські позиції, у тому числі з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На жаль, один український військовий загинув, і ще троє отримали поранення

Також у випуску: Пол Манафорт відмовився давати свідчення у суді. 14 серпня помер російський дитячий письменник Едуард Успенський у своєму будинку в селі Пучково біля Москви. У Держдепі США заявили, що російські дії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну.