Випуск новин за 10:00: Відповідь Кремля щодо Сенцова. Ситуація на фронті
У випуску новин за 15 серпня станом на 10:00 – Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримали мати політв'язня.. Проросійські бойовики 46 разів обстріляли українські позиції, у тому числі з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На жаль, один український військовий загинув, і ще троє отримали поранення
Також у випуску:
Пол Манафорт відмовився давати свідчення у суді.
14 серпня помер російський дитячий письменник Едуард Успенський у своєму будинку в селі Пучково біля Москви.
У Держдепі США заявили, що російські дії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну.
Джерело: 24 канал
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