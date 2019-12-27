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      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 10:00: Падение самолета в Казахстане. Мера пресечения Антоненко

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 10:00 – в Казахстане разбился самолет с сотней человек на борту. Погибших пока менее 15, еще более 30 человек – ранены. Столичный апелляционный суд попытался уже второй раз рассмотреть апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко. Он один из трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Но заседание суда перенесли на 8 января.

      Также в выпуске:

      Сегодня суд может отпустить из-под стражи экс-беркутовцев, которых подозревают в убийстве активистов. А все потому, что они, вероятно, тоже попали в списки на обмен.

      На фронте пророссийские боевики ранили одного украинского военного.

      Филиппины продолжают страдать от смертоносной непогоды. Число жертв тайфуна Фанфон увеличилась до 28-ти.

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      Теги: Авиакатастрофа в Алматы Андрей Антоненко Riffmaster Выпуск новостей
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