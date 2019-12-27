Выпуск новостей за 10:00: Падение самолета в Казахстане. Мера пресечения Антоненко

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 10:00 – в Казахстане разбился самолет с сотней человек на борту. Погибших пока менее 15, еще более 30 человек – ранены. Столичный апелляционный суд попытался уже второй раз рассмотреть апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко. Он один из трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Но заседание суда перенесли на 8 января.

Также в выпуске: Сегодня суд может отпустить из-под стражи экс-беркутовцев, которых подозревают в убийстве активистов. А все потому, что они, вероятно, тоже попали в списки на обмен. На фронте пророссийские боевики ранили одного украинского военного. Филиппины продолжают страдать от смертоносной непогоды. Число жертв тайфуна Фанфон увеличилась до 28-ти.