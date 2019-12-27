Випуск новин за 10:00: Падіння літака у Казахстані. Запобіжний захід Антоненку

У випуску новин за 27 грудня станом на 10:00 – у Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту. Загиблих наразі щонайменше 15, ще понад 30 людей – поранені. Столичний апеляційний суд спробував вже вдруге розглянути апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Він один з трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Але засідання суду перенесли на 8 січня.

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Сьогодні суд може відпустити з-під варти ексберкутівців, яких підозрюють у вбивстві активістів. А все тому, що вони, ймовірно, теж потрапили у списки на обмін.

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