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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 10:00: Падіння літака у Казахстані. Запобіжний захід Антоненку

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 10:00 – у Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту. Загиблих наразі щонайменше 15, ще понад 30 людей – поранені. Столичний апеляційний суд спробував вже вдруге розглянути апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Він один з трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Але засідання суду перенесли на 8 січня.

      Також у випуску:

      Сьогодні суд може відпустити з-під варти ексберкутівців, яких підозрюють у вбивстві активістів. А все тому, що вони, ймовірно, теж потрапили у списки на обмін.

      На фронті проросійські бойовики поранили одного українського військового. 

      Філіппіни продовжують потерпати від смертоносної негоди. Кількість жертв від тайфуну Фанфон збільшилася до 28-ти.

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      Теги: Випуск новин Авіакатастрофа в Алмати Андрій Антоненко Riffmaster
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