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      Выпуск новостей за 10:00: Передача заключенных украинской стороне. Непогода в Испании

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 10:00 – 54-х заключенных из исправительных учреждений оккупированной территории Луганщины передали украинской стороне. Испанию накрыла непогода, самая масштабная за последние 100 лет. Сильные осадки, которые прошлись страной, уже унесли жизни по меньшей мере двух человек.

      Также в выпуске:

      Загадочная смерть бойца Нацгвардии на Донбассе.

      Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег.

      В Харькове избили и изнасиловали 12-летнюю девушку. Несколько дней назад о пропаже несовершеннолетней в полицию сообщила ее мама.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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