Випуск новин за 10:00: Передача в'язнів українській стороні. Негода в Іспанії

У випуску новин за 13 вересня станом на 10:00 – 54-х ув'язнених із виправних закладів окупованої території Луганщини передали українській стороні. Іспанію накрила негода, наймаштабніша за останні 100 років. Сильні опади, які пройшлися країною, вже забрали життя щонайменше двох осіб.

Також у випуску: Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі. Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. У Харкові побили та зґвалтували 12-річну дівчину. Декілька днів тому про зникнення неповнолітньої в поліцію повідомила її мама.

Джерело: 24 канал