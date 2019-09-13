Випуск новин за 10:00: Передача в'язнів українській стороні. Негода в Іспанії
У випуску новин за 13 вересня станом на 10:00 – 54-х ув'язнених із виправних закладів окупованої території Луганщини передали українській стороні. Іспанію накрила негода, наймаштабніша за останні 100 років. Сильні опади, які пройшлися країною, вже забрали життя щонайменше двох осіб.
Також у випуску:
Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі.
Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив.
У Харкові побили та зґвалтували 12-річну дівчину. Декілька днів тому про зникнення неповнолітньої в поліцію повідомила її мама.
Джерело: 24 канал
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