Выпуск новостей за 10:00 Первый кнопкодав в новой Раде. Увольнениее Болтона
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 10:00 - депутат 9 созыва мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев был замечен за кнопокдавством во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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Источник: 24 канал
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