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      Выпуск новостей за 10:00 Первый кнопкодав в новой Раде. Увольнениее Болтона

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 10:00 - депутат 9 созыва мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев был замечен за кнопокдавством во время голосования за президентский законопроект об импичменте. Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.

      Также в выпуске:

      Дочь бывшего политзаключенного Эдема Бекирова сообщила, что ему провели операцию.

      В США чтят память погибших самого страшного в истории теракта.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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