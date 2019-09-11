Випуск новин за 10:00: Перший кнопкодав у новій Раді. Звільнення Болтона
У випуску новин за 11 вересня станом на 10:00 – депутат 9 скликання мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов був помічений за кнопокдавством під час голосування за президентський законопроект про імпічмент. Дональд Трамп звільнив радника з нацбезпеки Джона Болтона.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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