Випуск новин за 10:00: Перший кнопкодав у новій Раді. Звільнення Болтона

У випуску новин за 11 вересня станом на 10:00 – депутат 9 скликання мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов був помічений за кнопокдавством під час голосування за президентський законопроект про імпічмент. Дональд Трамп звільнив радника з нацбезпеки Джона Болтона.

Також у випуску: Донька колишнього політв'язня Едема Бекірова повідомила, що йому зробили операцію. У США вшановують пам'ять загиблих найстрашнішого в історії теракту.

Джерело: 24 канал