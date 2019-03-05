Выпуск новостей за 10:00: Победа над ВИЧ. Доплата военным на передовой

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 10:00 – вторая в истории медицины победа над ВИЧ. Об успешном лечении казалось бы неизлечимой болезни заявили берлинские медики, однако личность пациента не сообщают. Военнослужащим, которые находятся возле линии соприкосновения, увеличат доплату. Министр обороны Степан Полторак подписал соответствующий указ.

Также в выпуске: Антироссийские санкции продлили на год в США. В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну, несмотря на угрозу ареста. В США открыли новое расследование в отношении американского президента Дональда Трампа.