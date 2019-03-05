Випуск новин за 10:00: Перемога над ВІЛ. Доплата військовим на передовій

У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – друга в історії медицини перемога над ВІЛ. Про успішне лікування здавалося б невиліковної хвороби заявили берлінські медики, проте особу пацієнта не повідомляють. ВІйськовослужбовцям, які перебувають біля лінії зіткнення, збільшать доплату. Міністр оборони Степан Полторак підписав відповідний указ.

Також у випуску: Антиросійських санкцій продовжили на рік у США. У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо повернувся до країни, попри погрозу арешту. У США відкрили нове розслідування щодо американського президента Дональда Трампа.