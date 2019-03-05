Випуск новин за 10:00: Перемога над ВІЛ. Доплата військовим на передовій
У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – друга в історії медицини перемога над ВІЛ. Про успішне лікування здавалося б невиліковної хвороби заявили берлінські медики, проте особу пацієнта не повідомляють. ВІйськовослужбовцям, які перебувають біля лінії зіткнення, збільшать доплату. Міністр оборони Степан Полторак підписав відповідний указ.
Також у випуску:
Антиросійських санкцій продовжили на рік у США.
У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо повернувся до країни, попри погрозу арешту.
У США відкрили нове розслідування щодо американського президента Дональда Трампа.
Джерело: 24 канал
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