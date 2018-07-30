Выпуск новостей за 10:00: Поднятие зарплат военным. Скандал с премиями в "Нафтогазе"
В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 10:00 – зарплаты украинским военнослужащим должны поднять, для этого Минобороны обратилось в Кабмин, чтобы выделили из госбюджета 4,5 миллиарда гривен. Скандал с премиями в "Нафтогазе" продолжается, денежные вознаграждения за суд с "Газпромом" начислены не только работникам центрального офиса, но и некоторым работникам дочерней компании.
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
Природные катаклизмы.
Масштабные ДТП в Украине.
Источник: 24 канал
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