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НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Підняття зарплат військовим. Скандал з преміями в "Нафтогазі"

Випуск новин 55 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 липня станом на 10:00 – зарплати українським військовослужбовцям мають підняти, для цього Міноборони звернулось у Кабмін, аби там посприяли та виділили з держбюджету 4,5 мільярди гривень. Скандал з преміями в "Нафтогазі" триває, грошові винагороди за судову тяганину з "Газпромом" нараховані не лише працівникам центрального офісу, а й окремим працівникам дочірньої компанії.

Також у випуску:

Ситуація на фронті.

Природні катаклізми .

Масштабні ДТП в Україні.

 

Теги: Новини України Гроші Збройні Сили України Випуск новин Нафтогаз Газпром
Джерело: 24 канал
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