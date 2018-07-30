Випуск новин за 10:00: Підняття зарплат військовим. Скандал з преміями в "Нафтогазі"

У випуску новин за 30 липня станом на 10:00 – зарплати українським військовослужбовцям мають підняти, для цього Міноборони звернулось у Кабмін, аби там посприяли та виділили з держбюджету 4,5 мільярди гривень. Скандал з преміями в "Нафтогазі" триває, грошові винагороди за судову тяганину з "Газпромом" нараховані не лише працівникам центрального офісу, а й окремим працівникам дочірньої компанії.

Також у випуску: Ситуація на фронті. Природні катаклізми . Масштабні ДТП в Україні.