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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Подозрение Ющенко. Жертвы в Судане

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 10:00 – ГПУ выдвинула подозрение третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Его подозревают в выводе в 2007 году резиденции "Межгорье" из государственной собственности. В Судане из реки Нил извлекли тела по меньшей мере 40 человек. Вероятно, они убиты силами безопасности в столице страны Хартум.

      Также в выпуске:

      Боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский защитник погиб.

      Российские журналисты обнародовали ряд документов, которые служат еще одним доказательством вины РФ в катастрофе МН-17.

      Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять с ОРДЛО экономическую блокаду.

      Успеет ли парламент до конца сессии принять Избирательный кодекс.

      blog_ava
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      Теги: Судан Жертвы ГПУ Виктор Ющенко Выпуск новостей
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