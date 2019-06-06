Выпуск новостей за 10:00: Подозрение Ющенко. Жертвы в Судане

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 10:00 – ГПУ выдвинула подозрение третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Его подозревают в выводе в 2007 году резиденции "Межгорье" из государственной собственности. В Судане из реки Нил извлекли тела по меньшей мере 40 человек. Вероятно, они убиты силами безопасности в столице страны Хартум.

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