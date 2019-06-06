Випуск новин за 10:00: Підозра Ющенку. Жертви в Судані

У випуску новин за 6 червня станом на 10:00 – ГПУ висунула підозру третьому президенту України Віктору Ющенку. Його підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності. У Судані з річки Ніл витягли тіла щонайменше 40 осіб. Ймовірно, вони вбиті силами безпеки в столиці країни Хартум.

Також у випуску: Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український захисник загинув. Російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом провини РФ у катастрофі МН-17. Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кучма запропонував зняти з ОРДЛО економічну блокаду. Чи встигне парламент до кінця сесії ухвалити Виборчий кодекс.