Випуск новин за 10:00: Підозра Ющенку. Жертви в Судані
У випуску новин за 6 червня станом на 10:00 – ГПУ висунула підозру третьому президенту України Віктору Ющенку. Його підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності. У Судані з річки Ніл витягли тіла щонайменше 40 осіб. Ймовірно, вони вбиті силами безпеки в столиці країни Хартум.
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