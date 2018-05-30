Выпуск новостей за 10:00: Подробности убийства Бабченко. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 10:00 – российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве вчера вечером. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Аркадий умер в машине "скорой". Его друзья говорят, он получал угрозы из-за своей принципиальной позиции. О том, что его "заказали", Бабченко писал недавно писал и в своем Twitter. На фронте ранили 4-х наших бойцов.
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Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко.
В Госдепе в США заявили, что в лагерях КНДР могут содержать от 80 до 120-ти тысяч политзаключенных.
Переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске.
Источник: 24 канал
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