Выпуск новостей за 10:00: Подробности убийства Бабченко. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 10:00 – российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве вчера вечером. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Аркадий умер в машине "скорой". Его друзья говорят, он получал угрозы из-за своей принципиальной позиции. О том, что его "заказали", Бабченко писал недавно писал и в своем Twitter. На фронте ранили 4-х наших бойцов.

Также в выпуске: Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко. В Госдепе в США заявили, что в лагерях КНДР могут содержать от 80 до 120-ти тысяч политзаключенных. Переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске.