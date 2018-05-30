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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей за 10:00: Подробности убийства Бабченко. Сутки на фронте

Выпуск новостей 42 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 10:00 – российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве вчера вечером. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Аркадий умер в машине "скорой". Его друзья говорят, он получал угрозы из-за своей принципиальной позиции. О том, что его "заказали", Бабченко писал недавно писал и в своем Twitter. На фронте ранили 4-х наших бойцов.

Также в выпуске:

Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко.

В Госдепе в США заявили, что в лагерях КНДР могут содержать от 80 до 120-ти тысяч политзаключенных.

Переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске.

 

Теги: Убийство Аркадия Бабченко Война на Донбассе Операция Объединенных сил Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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