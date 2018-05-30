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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Випуск новин за 10:00: Подробиці вбивства Бабченка. Доба на фронті

Випуск новин 37 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 травня станом на 10:00 – російського журналіста Аркадія Бабченка вбили у Києві вчора ввечері. Невідомий декілька разів вистрілив йому у спину. Аркадій помер у кареті "швидкої". Його друзі кажуть, він отримував погрози через свою принципову позицію. Про те, що його "замовили", Бабченко писав нещодавно писав і у своєму Twitter. На фронті поранили 4-х наших бійців.

Також у випуску:

Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка. 

У Держдепі у США заявили, що у таборах КНДР можуть утримувати від 80 до 120-ти тисяч політв'язнів. 

Переговори тристоронньої контактної групи відбудуться сьогодні у Мінську. 

 

Теги: Війна на Донбасі Вбивство Аркадія Бабченка Випуск новин Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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