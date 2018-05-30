Випуск новин за 10:00: Подробиці вбивства Бабченка. Доба на фронті

У випуску новин за 30 травня станом на 10:00 – російського журналіста Аркадія Бабченка вбили у Києві вчора ввечері. Невідомий декілька разів вистрілив йому у спину. Аркадій помер у кареті "швидкої". Його друзі кажуть, він отримував погрози через свою принципову позицію. Про те, що його "замовили", Бабченко писав нещодавно писав і у своєму Twitter. На фронті поранили 4-х наших бійців.

Також у випуску: Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка. У Держдепі у США заявили, що у таборах КНДР можуть утримувати від 80 до 120-ти тисяч політв'язнів. Переговори тристоронньої контактної групи відбудуться сьогодні у Мінську.