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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 10:00: Поджог дома Гонтаревой. Активисты блокируют вагоны с РФ

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 10:00 – ночью неизвестные сожгли дотла дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Злоумышленник якобы бросил бутылку с зажигательной смесью. Дом моментально загорелся. На Львовщине активисты уже полторы недели блокируют российские вагоны с углем. Требуют объяснений: каким образом порода из страны агрессора оказалась на Западной Украине.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики нарушают Минские договоренности, палят из запрещенного калибра. Один наш военный погиб, двое – ранены.

      Уже завтра в Минске состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

      blog_ava
      Я положительно отношусь к Шуфричу и Бойко, – Леонид Кравчук
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      Теги: Протесты Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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