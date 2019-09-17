Выпуск новостей за 10:00: Поджог дома Гонтаревой. Активисты блокируют вагоны с РФ

В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 10:00 – ночью неизвестные сожгли дотла дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Злоумышленник якобы бросил бутылку с зажигательной смесью. Дом моментально загорелся. На Львовщине активисты уже полторы недели блокируют российские вагоны с углем. Требуют объяснений: каким образом порода из страны агрессора оказалась на Западной Украине.

Также в выпуске: Пророссийские боевики нарушают Минские договоренности, палят из запрещенного калибра. Один наш военный погиб, двое – ранены. Уже завтра в Минске состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: 24 канал