Випуск новин за 10:00: Підпал будинку Гонтаревої. Активісти блокують вагони з РФ

У випуску новин за 17 вересня станом на 10:00 – вночі невідомі спалили вщент будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Зловмисник нібито кинув пляшку із запалювальною сумішшю. Будинок моментально загорівся. На Львівщині активісти уже півтора тижні блокують російські вагони з вугіллям. Вимагають пояснень: яким чином порода із країни агресора опинилась на Західній Україні.

Також у випуску: Проросійські бойовики порушують Мінські домовленості, гатять із забороненого калібру. Один наш військовий загинув, двоє – поранені. Вже завтра у Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Джерело: 24 канал