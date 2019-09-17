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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 10:00: Підпал будинку Гонтаревої. Активісти блокують вагони з РФ

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 вересня станом на 10:00 – вночі невідомі спалили вщент будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Зловмисник нібито кинув пляшку із запалювальною сумішшю. Будинок моментально загорівся. На Львівщині активісти уже півтора тижні блокують російські вагони з вугіллям. Вимагають пояснень: яким чином порода із країни агресора опинилась на Західній Україні.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики порушують Мінські домовленості, гатять із забороненого калібру. Один наш військовий загинув, двоє – поранені.

      Вже завтра у Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої Протести
      Джерело: 24 канал
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