Випуск новин за 10:00: Підпал будинку Гонтаревої. Активісти блокують вагони з РФ
У випуску новин за 17 вересня станом на 10:00 – вночі невідомі спалили вщент будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Зловмисник нібито кинув пляшку із запалювальною сумішшю. Будинок моментально загорівся. На Львівщині активісти уже півтора тижні блокують російські вагони з вугіллям. Вимагають пояснень: яким чином порода із країни агресора опинилась на Західній Україні.
Також у випуску:
Проросійські бойовики порушують Мінські домовленості, гатять із забороненого калібру. Один наш військовий загинув, двоє – поранені.
Вже завтра у Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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