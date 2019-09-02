Выпуск новостей за 10:00: Погиб военный. Заседание Зеленского, глав ВРУ, Кабмина, силовиков

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 10:00 – этой ночью в больнице имени Мечникова в Днепре от тяжелых минно-взрывных ранений умер еще один боец – Александр Грицаюк. Военный родом из Черкасской области, ему было 47 лет. Президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание председателей Рады, Кабмина и силовиков.

Также в выпуске: В Кривом Роге на перекрестке дорогу не поделили автомобили "Москвич" и "Форд", в результате аварии трое человек погибли. Россия возглавила Совбез ООН на месяц времени. Сегодня столичный аэропорт "Жуляны" закрыли на ремонт.

Источник: 24 канал