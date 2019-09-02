Выпуск новостей за 10:00: Погиб военный. Заседание Зеленского, глав ВРУ, Кабмина, силовиков
В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 10:00 – этой ночью в больнице имени Мечникова в Днепре от тяжелых минно-взрывных ранений умер еще один боец – Александр Грицаюк. Военный родом из Черкасской области, ему было 47 лет. Президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание председателей Рады, Кабмина и силовиков.
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Источник: 24 канал
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