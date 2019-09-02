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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 10:00: Загинув військовий. Засідання Зеленського, голів ВРУ, Кабміну, силовиків.

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 вересня станом на 10:00 – цієї ночі у лікарні імені Мечнікова у Дніпрі від важких мінно вибухових поранень помер ще один боєць – Олександр Грицаюк. Військовий родом із Черкащини, йому було 47 років. Президент України Володимир Зеленський збирає на засідання голів Ради, Кабміну та силовиків.

      Також у випуску:

      У Кривому Розі на перехресті дорогу не поділили автомобілі "Москвич" та "Форд", в результаті аварії троє осіб загинули.

      Росія очолила Радбез ООН на місяць часу.

      Від сьогодні столичний аеропорт "Жуляни" закрили на ремонт.

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      Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський Випуск новин Кабінет Міністрів України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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