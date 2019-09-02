Випуск новин за 10:00: Загинув військовий. Засідання Зеленського, голів ВРУ, Кабміну, силовиків.

У випуску новин за 2 вересня станом на 10:00 – цієї ночі у лікарні імені Мечнікова у Дніпрі від важких мінно вибухових поранень помер ще один боєць – Олександр Грицаюк. Військовий родом із Черкащини, йому було 47 років. Президент України Володимир Зеленський збирає на засідання голів Ради, Кабміну та силовиків.

Також у випуску: У Кривому Розі на перехресті дорогу не поділили автомобілі "Москвич" та "Форд", в результаті аварії троє осіб загинули. Росія очолила Радбез ООН на місяць часу. Від сьогодні столичний аеропорт "Жуляни" закрили на ремонт.

Джерело: 24 канал