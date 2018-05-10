Выпуск новостей за 10:00: Погибшие на фронте. Смертельное свидание

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа. Трагедия произошла этой ночью в недостроенном доме на проспекте Победы в Киеве.

Также в выпуске: Полмиллиона жителей Одессы остались без воды. Сегодня Петр Порошенко встретится с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Ааахене. Автомобиль провалился под землю в центре Киева.