Выпуск новостей за 10:00: Погибшие на фронте. Смертельное свидание
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа. Трагедия произошла этой ночью в недостроенном доме на проспекте Победы в Киеве.
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Источник: 24 Канал
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