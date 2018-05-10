Випуск новин за 10:00: Загиблі на фронті. Смертельне побачення
У випуску новин за 10 травня станом на 10:00 – за минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень. У Києві дівчина впала у шахту ліфта з 25 поверху. Трагедія сталася цієї ночі в недобудованому будинку на проспекті Перемоги у Києві.
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Джерело: 24 Канал
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