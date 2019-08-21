Выпуск новостей за 10:00: Погода в Украине. Приглашение России на саммит G7

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 10:00 – сегодня на всей территории страны днем столбик термометра не опустится ниже +30 градусов. А на Востоке и Юге даже не ниже +32 градусо. Жара будет и на западе страны. Россия может вернуться в G8 – это в своем телефонном разговоре якобы согласовали Президенты США и Франции. Сообщается, что Макрон хочет пригласить Россию на саммит G7.

Также в выпуске: Пастор-волонтер, отец 33-х сирот Геннадий Мохненко вместе со своими сыновьями покорил гору Монблан в Альпах. За прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один военный ранен. Во Львове впервые собрали бездомных и отвезли их помыться.

Источник: 24 канал