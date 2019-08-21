Выпуск новостей за 10:00: Погода в Украине. Приглашение России на саммит G7
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 10:00 – сегодня на всей территории страны днем столбик термометра не опустится ниже +30 градусов. А на Востоке и Юге даже не ниже +32 градусо. Жара будет и на западе страны. Россия может вернуться в G8 – это в своем телефонном разговоре якобы согласовали Президенты США и Франции. Сообщается, что Макрон хочет пригласить Россию на саммит G7.
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Источник: 24 канал
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