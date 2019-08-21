Випуск новин за 10:00: Погода в Україні. Запрошення Росії на саміт G7

У випуску новин за 21 серпня станом на 10:00 – сьогодні на всій території країни вдень стовпчик термометра не опуститься нижче +30 градусів. А на Сході та Півдні навіть не нижче +32 градуси. Спека буде і на заході країни. Росія може повернутись до G8 – це у своїй телефонній розмові нібито узгодили Президенти США і Франції. Повідомляється, що Макрон хоче запросити Росію на саміт G7 наступного року.

Також у випуску: Пастор-волонтер, батько 33-ох сиріт Геннадій Мохненко разом зі своїми синами підкорив гору Монблан в Альпах. Минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один військовий поранений. У Львові вперше зібрали безхатченків та відвезли їх помитись.

Джерело: 24 канал