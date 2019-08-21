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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 10:00: Погода в Україні. Запрошення Росії на саміт G7

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 серпня станом на 10:00 – сьогодні на всій території країни вдень стовпчик термометра не опуститься нижче +30 градусів. А на Сході та Півдні навіть не нижче +32 градуси. Спека буде і на заході країни. Росія може повернутись до G8 – це у своїй телефонній розмові нібито узгодили Президенти США і Франції. Повідомляється, що Макрон хоче запросити Росію на саміт G7 наступного року.

      Також у випуску:

      Пастор-волонтер, батько 33-ох сиріт Геннадій Мохненко разом зі своїми синами підкорив гору Монблан в Альпах.

      Минулої доби 7 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один військовий поранений.

      У Львові вперше зібрали безхатченків та відвезли їх помитись.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Еммануель Макрон Випуск новин Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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