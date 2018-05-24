Выпуск новостей за 10:00: Похищение крымского татарина. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 10:00 – делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Агиза российские оккупанты похитили, избили и выбросили на трассе Симферополь – Бахчисарай. За прошедшие сутки на Донбассе боевики 38 раз обстреляли наши позиции, били по всей линии разграничения.

Также в выпуске: Накануне финала Лиги Чемпионов может произойти новая кибератака. В Италии новое правительство будут формировать популисты и сторонники Путина. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует создать он-лайн ресурс для борьбы с фейковой информацией.