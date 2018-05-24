Випуск новин за 10:00: Викрадення кримського татарина. Ситуація на фронті

У випуску новин за 24 травня станом на 10:00 – делегата Курултаю кримсько-татарського народу Асана Агіза російські окупанти викрали, побили і викинули на трасі Сімферополь – Бахчисарай. Минулої доби на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування.

Також у випуску: Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів може статися нова кібератака. У Італії новий уряд формуватимуть популісти і прихильники Путіна. Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск планує створити он-лайн ресурс для боротьби з фейковою інформацією.