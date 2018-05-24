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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 10:00: Викрадення кримського татарина. Ситуація на фронті

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 травня станом на 10:00 – делегата Курултаю кримсько-татарського народу Асана Агіза російські окупанти викрали, побили і викинули на трасі Сімферополь – Бахчисарай. Минулої доби на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування.

Також у випуску:

Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів може статися нова кібератака.

У Італії новий уряд формуватимуть популісти і прихильники Путіна.

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск планує створити он-лайн ресурс для боротьби з фейковою інформацією.

Теги: Випуск новин Новини Криму Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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