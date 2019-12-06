Выпуск новостей за 10:00: Поисковые операции в Одессе. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 10:00 – по меньшей мере две жизни унес пожар в одесском институте. Поисковые работы спасатели начали только накануне после обеда, потому что в доме время от времени вспыхивал очагами огонь. Боевики ночью обстреляли окрестности Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров. Всего выпустили 23 снарядов.

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