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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Поисковые операции в Одессе. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 10:00 – по меньшей мере две жизни унес пожар в одесском институте. Поисковые работы спасатели начали только накануне после обеда, потому что в доме время от времени вспыхивал очагами огонь. Боевики ночью обстреляли окрестности Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров. Всего выпустили 23 снарядов.

      Также в выпуске:

      На Львовщине украинская компания представила собственную разработку системы, которая поможет экипажам украинских танков и боевых машин видеть все, что происходит вокруг в дополненной реальности.

      В Министерстве внутренних дел хотят усилить ответственность за халатное отношение к пожарной безопасности.

      День вооруженных сил сегодня отмечают в Украине.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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