Випуск новин за 10:00: Пошукові операції в Одесі. Обстріли на фронті

У випуску новин за 6 грудня станом на 10:00 – щонайменше два життя забрала пожежа в одеському коледжі. Пошукові роботи рятувальники розпочали тільки напередодні пообіді, бо в будинку час від часу спалахував осередками вогонь. Бойовики вночі обстріляли околиці Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів. Усього випустили 23 снаряди.

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