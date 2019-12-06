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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 10:00: Пошукові операції в Одесі. Обстріли на фронті

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 10:00 – щонайменше два життя забрала пожежа в одеському коледжі. Пошукові роботи рятувальники розпочали тільки напередодні пообіді, бо в будинку час від часу спалахував осередками вогонь. Бойовики вночі обстріляли околиці Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів. Усього випустили 23 снаряди.

      Також у випуску:

      На Львівщині українська компанія презентувала власну розробку системи, яка допоможе екіпажам українських танків та бойових машин бачити усе, що відбувається навколо у доповненій реальності.

      У Міністерстві внутрішніх справ хочуть посилити відповідальність за недбале ставлення до пожежної безпеки.

      День збройних сил сьогодні відзначають в Україні.

      Пожежа в коледжі Одеси: поліція не підтверджує інформацію про другу жертву
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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