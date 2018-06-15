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Выпуск новостей за 10:00: Полет Денисовой к Сенцову. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 10:00 – уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что направляется к осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову. На фронте не обошлось без потерь. Двое наших защитников погибли, еще шестеро получили ранения и на данный момент находятся в больнице. Огонь не утихал вдоль всей линии соприкосновения.

Также в выпуске:

В городе Дрогобыч десятилетний мальчик погиб от удара током.

На Ровенщине задержали владельца "Волги", в которой накануне произошел взрыв.

38 стран призвали Генсека ООН посодействовать освобождению Сенцова.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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