Випуск новин за 10:00: Політ Денісової до Сенцова. Ситуація на фронті

У випуску новин за 15 червня станом на 10:00 – уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. На фронті не минулося без втрат. Двоє наших захисників загинули, ще шестеро отримали поранення і на разі перебувають у лікарні. Вогонь не вщухав уздовж усієї лінії зіткнення.

Також у випуску: У місті Дрогобич десятирічний хлопчик загинув віду удару струмом. На Рівненщині затримали власника волги, в якій напередодні стався вибух. 38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Сенцова.