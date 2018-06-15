Випуск новин за 10:00: Політ Денісової до Сенцова. Ситуація на фронті
У випуску новин за 15 червня станом на 10:00 – уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. На фронті не минулося без втрат. Двоє наших захисників загинули, ще шестеро отримали поранення і на разі перебувають у лікарні. Вогонь не вщухав уздовж усієї лінії зіткнення.
Також у випуску:
У місті Дрогобич десятирічний хлопчик загинув віду удару струмом.
На Рівненщині затримали власника волги, в якій напередодні стався вибух.
38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Сенцова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі