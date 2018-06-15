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Випуск новин за 10:00: Політ Денісової до Сенцова. Ситуація на фронті

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У випуску новин за 15 червня станом на 10:00 – уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. На фронті не минулося без втрат. Двоє наших захисників загинули, ще шестеро отримали поранення і на разі перебувають у лікарні. Вогонь не вщухав уздовж усієї лінії зіткнення.

Також у випуску:

У місті Дрогобич десятирічний хлопчик загинув віду удару струмом.

На Рівненщині затримали власника волги, в якій напередодні стався вибух. 

38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Сенцова.

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 канал
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