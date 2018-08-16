Выпуск новостей за 10:00: Политическая реклама в Украине. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 10:00 – в 2019 году в Украине будут президентские и парламентские выборы. Большинство партий для рекламы использует деньги, которые им выделило государство. На Востоке Украины пророссийские боевики применяли "грады", ранены два наших военнослужащих.
Также в выпуске:
Киев залило водой, поломало деревья, на данный момент коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.
Одиозный экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский пытается вернуться на работу.
ООН требует освободить Сенцова.
Источник: 24 канал
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